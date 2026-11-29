அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது கதறி அழுதேன்!.. ராஷ்மிகா மந்தனா சொன்ன ஷாக்கிங் நியூஸ்..
கீதா கோவிந்தம் தெலுங்கு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடமும் பிரபலமானவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. அதன்பின் பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கட்டத்தில் தெலுங்கில் முன்னணி கதநாயகியாக மாறினார். தமிழில் சுல்தான், வாரிசு ஆகிய படங்களில் ராஷ்மிகா நடித்திருந்தார். மேலும், தெலுங்கு நடிகர் விஜய தேவரகொண்டாவை காதலித்து திருமணமும் செய்துகொண்டார்.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டிகொடுத்த ராஷ்மிகா ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துகொண்டார். ‘எனக்கு உயரம், பாம்புகள் என்றாலே பயம். ஆனாலும், மைசா படத்திற்காக 90 அடி உயரத்திலிருந்து குதிக்க வேண்டும். பாதுகாப்புக்கு உடலில் வயர்கள் இணைக்கப்பட்டும் எனக்கு பதட்டமாக இருந்தது.
அப்போது இதுதான் வாழ்க்கையின் கடைசி நாள் என நினைத்துக்கொண்டேன். தரையிறங்கிய பிறகும் பயத்தில் நடுங்கியபடி கண்ணீர் விட்டேன்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
அப்போது இதுதான் வாழ்க்கையின் கடைசி நாள் என நினைத்துக்கொண்டேன். தரையிறங்கிய பிறகும் பயத்தில் நடுங்கியபடி கண்ணீர் விட்டேன்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.