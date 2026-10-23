என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ!.. ராஷ்மிகாவை கெஞ்ச வைத்த விஜய தேவரகொண்டா!.
கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனாவும், விஜய தேவர கொண்டாவும் முதன் முறையாக இணைந்து நடித்தனர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டது. அதன்பின் காம்ரேட் என்கிற படத்தில் இருவரும் இணைந்து நடித்தனர். அதன்பின் இருவருக்கும் இடையே காதல் உருவாகி சில மாதங்களுக்கு முன்பு அவர்கள் இருவரும் திருமணமும் செய்து கொண்டனர். திருமணத்திற்கு பிறகும் விஜய் தேவரகொண்டாவும், ராஷ்மிகாவும் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்கள்..
இந்நிலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராஷ்மிகா ‘ஒருநாள் இருவரும் விமான நிலையத்தில் அமர்ந்திருந்தோம். அப்போது நான்தான் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று விஜயிடம் கேட்டேன்.. அதற்கு அவர் ‘சரி,, இதை 100 முறை என்னிடம் கேள்.. அப்போதுதான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்வேன்’ என்று கூறினார்’ என்று கூறியிருந்தார்.
அதன்பின் பேசிய விஜய தேவரகொண்டா ‘ராஷ்மிகா என்னிடம் 100 முறை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்ட பின்னர்தான் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தேன்’ எனவும் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து ‘ராஷ்மிகாவை இப்படி கெஞ்ச வைத்திருக்கிறாரே விஜய தேவரகொண்டா?’ என சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.
அதன்பின் பேசிய விஜய தேவரகொண்டா ‘ராஷ்மிகா என்னிடம் 100 முறை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்ட பின்னர்தான் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தேன்’ எனவும் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து ‘ராஷ்மிகாவை இப்படி கெஞ்ச வைத்திருக்கிறாரே விஜய தேவரகொண்டா?’ என சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.