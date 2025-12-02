செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
’காந்தாரா’ படத்தின் பெண் தெய்வத்தை கேலி செய்தாரா? மன்னிப்பு கேட்ட ரன்வீர் சிங்

கோவாவில் நடந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், நடிகர் ரன்வீர் சிங், 'காந்தாரா - சாப்டர் 1' திரைப்படத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி நடித்த தெய்வ கதாபாத்திரத்தின் முகபாவனைகளை மேடையில் கேலியாக நடித்து காண்பித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
 
ரன்வீர் சிங் செய்தது, தெய்வ கதாபாத்திரத்தை அவமதிப்பதாக உள்ளது என கூறி, துளு மொழி பேசும் மக்கள் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். துளுநாடு மக்கள் சமுதாய தலைவர் சாமடி சஞ்சாலகா, ரன்வீர் சிங் கத்ரி மஞ்சுநாதா கோயிலுக்கு வந்து பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத ரிஷப் ஷெட்டியும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
 
இந்நிலையில், நடிகர் ரன்வீர் சிங் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வருத்தம் தெரிவித்தார். "ரிஷப்பின் அசாதாரணமான நடிப்பை முன்வைப்பதே என் நோக்கமாக இருந்தது. நாட்டின் கலாச்சாரம் மற்றும் நம்பிக்கையை நான் மதிக்கிறேன். யாருடைய உணர்ச்சிகளையும் நான் புண்படுத்தி இருந்தால், இதயம் கனிந்த மன்னிப்பை கேட்டுகொள்கிறேன்" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
