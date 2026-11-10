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Written By SIVA SIVA

தீபாவளி விடுமுறையில் வசூலை அள்ளி குவித்த ராமாயணா.. 4 நாட்களில் இவ்வளவு கோடியா?

ramayana
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (09:25 IST)
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தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் நடிப்பிலான 'ராமாயணம்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளது. இப்படம் உலக அளவில் வெளியான நான்கே நாட்களில் ரூ. 500 கோடியை கடந்து வசூல் சாதனை புரிந்து சினிமா வட்டாரத்தில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நிடேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த புராண திரைப்படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும், இராவணனாக யஷும் நடித்துள்ளனர். கடந்த நவம்பர் 5-ஆம் தேதி தீபாவளி வெளியீடாக வந்த இப்படம், முதல் நாளில் ரூ. 64.85 கோடி நெட் வசூலைப் பெற்றது. சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வசூல் கணிசமாக உயர்ந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலவரப்படி இந்தியாவின் நெட் வசூல் ரூ. 238.85 கோடியைக் தாண்டியது.
 
வெளிநாடுகளிலும் அமோக வரவேற்பை பெற்றுள்ள இப்படம், ஓவர்சீஸ் வசூல் மூலம் ரூ. 222 கோடியை ஈட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் நான்கு நாட்களில் உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ. 507.20 கோடியை எட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, மலையாளம் மற்றும் தமிழ் பதிப்புகளில் திரையரங்குகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. விடுமுறை நாட்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்ட இப்படத்தின் வசூல் சாதனை திரையுலகில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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