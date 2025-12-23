செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
என் வாழ்க்கை மாறவே மாறாதா? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய ரம்யா ஜோ வருத்தம்.!
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு, தனக்கு கிடைத்துள்ள எதிர்மறை விமர்சனங்கள் குறித்து மேடை நடன கலைஞர் ரம்யா ஜோ மிகுந்த வருத்தத்தை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
பல ஆண்டுகளாக மேடை நடனத் துறையில் தான் சந்தித்த அவமானங்கள் மற்றும் இழிவான பார்வைகளை மாற்ற வேண்டும் என்ற பெரும் கனவோடு பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் திரைப்படங்கள் அல்லது சீரியல்களில் நடிப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று அவர் நம்பினார். ஆனால், சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் தனது எதிர்காலத்தை பாதிக்குமோ என்று அவர் அஞ்சுகிறார். 
 
"வாய்ப்புகள் கிடைக்காவிட்டால் நான் மீண்டும் பழையபடி மேடை நடனத்திற்கே செல்ல வேண்டியிருக்கும். என் வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்ற ஆசை என்னவாகும்?" என்று அவர் உருக்கமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
பிக் பாஸ் வீட்டில் அவர் அடிக்கடி அழுதது மற்றும் போட்டிகளில் ஆர்வம் காட்டாதது போன்ற காரணங்களால் ரசிகர்கள் அவரை விமர்சித்து வந்த நிலையில், தனது வாழ்வாதார முன்னேற்றம் குறித்த ரம்யாவின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
