செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (16:41 IST)

ரஜினி படத்தில் ‘பார்க்கிங்’ இயக்குனருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா? இதுதான் வளர்ச்சி

கமல் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் படத்தை பார்க்கிங் பட இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கப் போகிறார் என்று சமீப காலமாக ஒரு செய்தி உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது. முதலில் அந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்குவதாக இருந்தது. அதன் பிறகு திடீரென சுந்தர் சி அந்த படத்தில் இருந்து விலகினார். அதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது பற்றி பல விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

ஆனால் சுந்தர் சி அந்த படத்திற்காக கொஞ்சம் நாட்கள் அவகாசம்  கேட்டதாகவும் கமல் தரப்பிலிருந்து மூன்று மாதத்திற்குள் இந்த படத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதாகவும் அதன் பிறகு சுந்தர் சி அந்த படத்தில் இருந்து விலகினார் என கூறப்பட்டது. ஏனெனில் சுந்தர் சிக்கு ஏற்கனவே ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் ஒரு படமும் விஷால் வைத்து ஒரு படமும் என கைவசம் இரண்டு படங்கள் இருந்த நிலையில் கமல் சொன்ன அந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் ரஜினி படத்தை இயக்க முடியாமல் போனதாக தெரிகிறது.
 
இந்த நிலையில் ரஜினியின் இந்த படத்தை அடுத்து யார் இயக்கப் போகிறார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் இருந்தன. பல இயக்குனர்களின் பெயர்கள் அடிபட்டது. இதில் பார்க்கிங் பட இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் மகாராஜா படத்தின் இயக்குனர் நித்திலன் சாமிநாதன் போன்றவர்களின் பெயர்கள் லிஸ்ட்டில் இருந்தன. ஆனால் கடைசியாக கமல் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை பார்க்கின் பட இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் தான் இயக்கப் போகிறார் என கிட்டத்தட்ட முடிவாகி இருப்பதாக தெரிகிறது.
 
இந்த படத்திற்காக ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு 10 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டதாகவும் தற்போது தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அவருடைய முதல் படமான பார்க்கிங் படத்திற்கு அவர் வாங்கிய சம்பளம் 6 லட்சம். அடுத்ததாக சிம்புவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கப் போகிறார் .அந்த படத்திற்காக அவருக்கு சம்பளம் 2 கோடி என பேசப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ரஜினி படத்திற்கு அவருக்கு 10 கோடி சம்பளம் என்று தெரிகிறது.
 
இதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி என கோடம்பாக்கத்தில் பேசி வருகிறார்கள். என்னதான் அறிமுக இயக்குனர்களாக இருந்தாலும் ரஜினி படம் எனும் போது மார்கெட் , வியாபாரம் என டெக்னீசியன்களின் மார்கெட்டும் உயர்ந்து விடுகிறது.

கில்லி ஸ்டைலில் ஒரு படம்…தனது அடுத்த கதை குறித்துப் பேசிய டியூட் இயக்குனர்!

கில்லி ஸ்டைலில் ஒரு படம்…தனது அடுத்த கதை குறித்துப் பேசிய டியூட் இயக்குனர்!ப்ரதீப், மமிதா பைஜு மற்றும் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது. இந்த படத்துக்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கீர்த்தீஸ்வரன் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார்.

ஜூனியர் NTR & பிரசாந்த் நீல் படத்தின் டைட்டில் என்ன?... தயாரிப்பாளர் அளித்த பதில்!

ஜூனியர் NTR & பிரசாந்த் நீல் படத்தின் டைட்டில் என்ன?... தயாரிப்பாளர் அளித்த பதில்!கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

நான் கிரிக்கெட்டின் தீவிர ரசிகன்… அத ஏன் செய்யல… இயக்குனர் செல்வராகவன் கேள்வி!

நான் கிரிக்கெட்டின் தீவிர ரசிகன்… அத ஏன் செய்யல… இயக்குனர் செல்வராகவன் கேள்வி!தமிழ் சினிமாவில் மிக இளம் வயதிலேயே இயக்குனராக தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி வெற்றிகளைக் குவித்தவர் செல்வராகவன். அவர் இயக்கிய துள்ளுவதோ இளமை, காதல் கொண்டேன், 7 ஜி ரெயின்போ காலணி ஆகிய படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆகிய திரைப்படங்கள் கமர்ஷியலாக வெற்றிப் பெறாவிட்டாலும் நல்ல விமர்சனங்களையும் குவித்தன.

சாகறதுக்கு முதல் நாள் என் கூடதான் டான்ஸ் ஆடுனாங்க… சில்க் ஸ்மிதா பற்றி பகிர்ந்த பிரபல நடிகர்!

சாகறதுக்கு முதல் நாள் என் கூடதான் டான்ஸ் ஆடுனாங்க… சில்க் ஸ்மிதா பற்றி பகிர்ந்த பிரபல நடிகர்!தமிழ் சினிமாவில் 80 களில் இருந்து 90 களின் தொடக்கம் வரை கவர்ச்சி நடிகையாக வலம் வந்தவர் சில்க் ஸ்மிதா. எப்படி ரஜினி கமல், கவுண்டமணி & செந்தில் மற்றும் இளையராஜா ஆகியோர் படத்தின் வியாபாரத்தை தீர்மானித்தார்களோ அதுபோல சில்க் ஸ்மிதாவின் கவர்ச்சி நடனமும் படத்தின் வியாபாரத்தை நிர்ணயித்தது. கவர்ச்சி நடிகையாக மட்டுமில்லாமல் அலைகள் ஓய்வதில்லை மற்றும் சூரக்கோட்டை சிஙகக்குட்டி ஆகிய படங்களில் மாறுபட்ட வேடங்களிலும் நடித்துள்ளார் சில்க்.

சிம்புவின் 'அரசன்' படத்தில் விஜய் சேதுபதி: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

சிம்புவின் 'அரசன்' படத்தில் விஜய் சேதுபதி: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!நடிகர் சிம்பு நடிக்கும் புதிய படமான 'அரசன்' திரைப்படத்தில், நடிகர் விஜய் சேதுபதி இணைந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இருவரும் மீண்டும் இணைந்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

