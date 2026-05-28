Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (16:41 IST)

வில் அம்பு பட இயக்குனர் ரமேஷ் சுப்பிரமணியம் மரணம்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்..

தமிழ் திரையுலகில் கடந்த சில வருடங்களாகவே 50 வயதிற்கும் குறைவானர்கள் கூட உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மரணமடையும் சம்பவம் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருகிறது.

இந்நிலையில்தான் வில் அம்பு திரைப்படத்தை இயக்கிய ரமேஷ் சுப்பிரமணியன் இன்று மரணமடைந்திருக்கிறார். எலும்பு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 49.

இவர் இயக்கிய வில் அம்பு திரைப்படம் 2016ம் வருடம் வெளியானது. இந்த படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண், ஸ்ரீ, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் ஸ்ரீக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமைந்தது. ரமேஷ் சுப்பிரமணியத்தின் மறைவுக்கு திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்

நாளை காலை கோவையில் உள்ள அவரது சொந்த ஊரான சுகுனாபுரத்தில் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறவுள்ளதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

