சாய்பல்லவிக்கு சம்பளம் ரூ.12 கோடி.. நயன்தாரா, த்ரிஷாவை விட அதிகமா?
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'ராமாயணம்' திரைப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்திய திரையுலகின் மிகப்பெரிய முயற்சியாக கருதப்படும் இத்திரைப்படம் சுமார் 4,000 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில், இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்படுகிறது. உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்த காவியத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்களின் ஊதியம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.
இப்படத்தில் ஸ்ரீராமராக நடிக்கும் ரன்பீர் கபூர், ஒரு பாகத்திற்கு 75 கோடி வீதம் இரண்டு பாகங்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 150 கோடி ரூபாய் ஊதியமாக பெற்றுள்ளார். இது அவரது முந்தைய படங்களான 'அனிமல்' மற்றும் 'பிரம்மாஸ்திரா' படங்களை விட பல மடங்கு அதிகமாகும்.
ராவணனாக நடிக்கும் கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் யஷ், இரண்டு பாகங்களுக்கும் சேர்த்து 100 கோடி ரூபாய் பெற்றுள்ளார். சீதையாக நடிக்கும் சாய் பல்லவிக்கு 12 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது அவர் தென்னிந்திய படங்களில் வாங்கும் ஊதியத்தை விட இருமடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், அனுமன் பாத்திரத்தில் நடிக்கும் சன்னி தியோலுக்கு 40 கோடி ரூபாயும், லட்சுமணனாக நடிக்கும் ரவி துபேக்கு சுமார் 4 கோடி ரூபாயும் ஊதியமாக பேசப்பட்டுள்ளது. இசை ஜாம்பவான்கள் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் முதன்முறையாக இணைந்து இப்படத்திற்கு இசையமைக்கின்றனர்.
முதல் பாகம் 2026 அக்டோபரிலும், இரண்டாம் பாகம் 2027 தீபாவளிக்கும் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஹாலிவுட் தரத்திற்கு இணையாக இந்திய காவியத்தை உலக மேடைக்கு கொண்டு செல்லும் முயற்சியாக இப்படம் பார்க்கப்படுகிறது.
