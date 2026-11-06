ராமாயணம் முதல் நாள் இந்திய வசூல் எவ்வளவு? போட்ட முதலீட்டை எடுத்துவிடுமா?
ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் நடிப்பில் உருவான 'ராமாயணா பார்ட் 1' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி, வசூலில் சிறப்பான தொடக்கத்தை பெற்றுள்ளது. நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், நமித் மல்ஹோத்ரா தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படம் இந்தி, கன்னடம், தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய பல மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
தொடக்க நாளில் இந்திய பாக்ஸ் ஆபீஸில் இத்திரைப்படம் ரூ.64.85 கோடி நிகர வசூலையும் ரூ.77.50 கோடி மொத்த வசூலையும் ஈட்டியுள்ளதாகத் திரைப்பட வர்த்தகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மொழிவாரியான வசூல் விவரங்கள்:
இந்தி: ரூ.29.28 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து முதலிடத்தில் உள்ளது.
கன்னடம்: ரூ.5.19 கோடி வசூலித்துள்ளது.
தெலுங்கு: ரூ.4.00 கோடி ஈட்டியுள்ளது.
தமிழ்: ரூ.1.64 கோடி வசூலித்துள்ளது.
மலையாளம்: ரூ.86 லட்சம் வசூலித்துள்ளது.
இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், யாஷ் இராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும், சன்னி தியோல் (ஹனுமான்), ரவி துபே (லக்ஷ்மணன்), ரகுல் ப்ரீத் சிங் (சூர்ப்பனகை), லாரா தத்தா (கைகேயி) ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆஸ்கர் விருது பெற்ற ஹான்ஸ் ஜிம்மர் மற்றும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ஆகியோர் இணைந்த இப்படத்தின் இசை பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.