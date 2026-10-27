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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (10:12 IST)

ராமாயணம் படத்தின் முன்பதிவு அபாரம்.. அனிமல் சாதனையை மிஞ்சுமா?

ramayana
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (10:08 IST)
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ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில், நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பிரம்மாண்ட புராண காவியமான 'ராமாயணா: பார்ட் 1' திரைப்படத்தின் முன்முன்பதிவு உலகளவில் பெரும் சாதனையை படைத்து வருகிறது. வரும் நவம்பர் 5-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இத்திரைப்படம், உலகளவில் இதுவரை சுமார் ரூ. 20 கோடிக்கும் அதிகமாக முன்முன்பதிவு வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
 
இந்தியாவில் மட்டும் 1.65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுக்கள் விற்பனையாகி, ரூ. 9.22 கோடி வசூலாகியுள்ளது. ஐமேக்ஸ் 3டி போன்ற சிறப்பு திரையிடல்களுக்கு அதிக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால், ரன்பீரின் முந்தைய படங்களை விட இதன் டிக்கெட்டுக்கள் விலை அதிகமாக உள்ளது. நவம்பர் 4-ஆம் தேதி சிறப்புத் திரையிடல்கள் நடைபெறவுள்ளது இப்படத்தின் தொடக்க நாள் வசூலை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ரன்பீர் கபூரின் திரையுலகப் பயணத்தில் 2023-இல் வெளியான 'அனிமல்' திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 116 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்திருந்தது. தற்போது 'ராமாயணா' படத்தில் சாய் பல்லவி , யஷ் , சன்னி தியோல்  என பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இணைந்து நடித்துள்ளதாலும், தீபாவளி பண்டிகை காலம் என்பதாலும் 'அனிமல்' படத்தின் வசூல் சாதனையை இது முறியடிக்கும் என வர்த்தக பகுப்பாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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