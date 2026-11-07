ரூ.200 கோடி வசூலை தாண்டிய ராமயணா!.. 2 நாள் வசூல் அப்டேட்...
பாலிவுட் பட இயக்குனர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள ராமாயணா திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 5ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. ராமாயணா திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் உலகமெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது..
தற்போது முதல் பாகம் வெளியாகியுள்ள நிலையில் இந்த படத்தில் யஷ் தொடர்பான காட்சிகள் சிறப்பாக அமைந்திருப்பதாகவும், படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் மிகவும் சிறப்பாக இருப்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள்.
இதன் காரணமாக இந்த படத்தின் வசூலும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.221 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.126 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
இதன் காரணமாக இந்த படத்தின் வசூலும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.221 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.126 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.