ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டிய ராமாயணா!.. விரைவில் 1000 கோடி?...
பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ் மற்றும் சாய் பல்லவி முக்கிய வேடத்தில் நடிட்து தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 5ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் ராமாயணா.
இரண்டு பாகங்களாக இந்த படம் உருவாகியிருக்கும் நிலையில், தற்போது முதல் பாகம் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக முதல் பாகத்தில் யாஷ் தொடர்பான காட்சிகள் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறுகிறார்கள். ராமாயணா திரைப்படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகியிருக்கிறது..
இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலக அளவில் ராமாயணா திரைப்படம் ரூ.823.50 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.526.50 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. விரைவில் உலக அளவில் ராமாயணா திரைப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலக அளவில் ராமாயணா திரைப்படம் ரூ.823.50 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.526.50 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. விரைவில் உலக அளவில் ராமாயணா திரைப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.