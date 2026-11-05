ரூ.2000 கோடியில் தயாரான ராமாயண எப்படி இருக்கிறது? திரைவிமர்சனம்
வால்மீகி ராமாயணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இயக்குநர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணம்' திரைப்படம் தீபாவளி விருந்தாக திரைக்கு வந்துள்ளது. ரன்பீர் கபூர் ராமனாகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், யஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், பிரம்மாண்டமான தொழில்நுட்பத் தரத்துடன் சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
பழக்கமான புராணக்கதையாக இருந்தாலும், ஹான்ஸ் ஜிம்மரின் மிரட்டலான பின்னணி இசை, வியக்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் மற்றும் நேர்த்தியான திரைக்கதை மூலம் படத்தை இயக்குநர் சிறப்பான முறையில் தந்துள்ளார்.
படத்தின் முதல் பாதியில் ராமன் வனவாசம் செல்லும் வரை திரைக்கதை சற்று மெதுவாக நகர்ந்தாலும், ராவணனின் என்ட்ரி, ஜடாயுவின் சண்டை மற்றும் சீதை கடத்தப்படும் காட்சிகள் ரசிகர்களை சிலிர்க்க வைக்கின்றன. குறிப்பாக, ராவணனாக நடித்துள்ள யஷின் மிரட்டலான உடல்மொழியும், சீதையாக வரும் சாய் பல்லவியின் எதார்த்தமான நடிப்பும் படத்திற்குப்பெரிய பலம் சேர்த்துள்ளன.
இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் முதல் பாகம், சீதை ராவணனால் கடத்தப்படுவதோடு நிறைவடைகிறது. பழைய இதிகாச கதையை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து அருமையான சினிமா அனுபவத்தை தந்துள்ளது இந்தப் படம்.