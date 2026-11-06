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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (11:59 IST)

இவ்ளோ பில்டப் பண்ணியும் ஆதிபுருஷ் வசூலை தாண்டலயே!.. ராமாயணா முதல்நாள் வசூல்...

ramayana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:01 IST)
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ஹிந்தி பட இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, கே.ஜி.எப் பட புகழ் யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து நேற்று வெளியான திரைப்படம் ராமாயணா பாகம் ஒன்று. முதல் காட்சி வெளியானவுடனேயே இந்த படத்திற்கு நேற்று காலை முதலே பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்தன.

இந்த படத்தில் இடம் பெற்ற சில கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் தொடர்பான வீடியோக்களை ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வந்தனர். இந்த திரைப்படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பழமொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகியிருக்கிறது. அதோடு படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஆனாலும் முதல் நாளில் இந்த திரைப்படம் ரூ.77.50 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்துள்ளது. 2023 வெளியான ஆதிபுருஷ் திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.86.75 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருந்தது. அதை ஒப்பிடும்போது ராமாயண திரைப்படம் வசூலில் பின்தங்கியிருக்கிறது.  
ஆனாலும் படத்திற்கு பாஸ்டிங்கான விமர்சனங்கள் வருவதால் இந்த படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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