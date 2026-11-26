21 நாட்களில் ராமாயணா படம் செய்த வசூல் சாதனை!...
ராமனாக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக கன்னட நடிகர் யஷ் நடித்து நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ஹிந்தி, தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என பல மொழிகளிலும் உருவான திரைப்படம் ராமாயணா.
இந்த திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 5ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது. இந்த படத்துக்கு ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வரவேற்பு கொடுத்தனர். இதையடுத்து இந்த படம் நல்ல வசூலையும் பெற்றது. தற்போது படம் வெளியாக 21 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.1755 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது..
இதன் மூலம் ரூ.1742 கோடி வசூல் செய்த புஷ்பா 2 படத்தின் வசூலை ராமாயணா படம் முறியடித்ததோடு, அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியலில் நான்காவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் இந்த திரைப்படம் ரூ.1173 கோடி வசூல் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
இதன் மூலம் ரூ.1742 கோடி வசூல் செய்த புஷ்பா 2 படத்தின் வசூலை ராமாயணா படம் முறியடித்ததோடு, அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியலில் நான்காவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் இந்த திரைப்படம் ரூ.1173 கோடி வசூல் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..