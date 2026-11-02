  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ramayana movie doing good in advance booking
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (19:15 IST)

முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...

ramayana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (19:19 IST)
google-news
பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள ராமாயணா படத்தின் முதல் பாகம் வருகிற 5ம் தேதி பல மொழிகளிலும் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்திற்கு ஹாலிவுட் இசைக்கலைஞர் ஹன்ஸ் சிம்மருடன் இணைந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், ராமாயணா திரைப்படம் முன்பதிவில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. இந்தியாவில் முன் பதிவில் மட்டும் இதுவரை ரூ46.41 கோடியை இப்படம் வசூல் செய்துள்ளது. இதுவரை 11 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகியுள்ள நிலையில் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளே

முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...

முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள ராமாயணா படத்தின் முதல் பாகம் வருகிற 5ம் தேதி பல மொழிகளிலும் வெளியாகவுள்ளது.

அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளே

அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளேஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் டேர் டெவில். குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பின் அஜித் நடிக்கவுள்ள படம் இது. இந்த மாதம் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் துவங்கவிருக்கிறது.

நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்

நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்நடிகர் டி.எஸ்.பாலையாவின் மகன் ஜூனியர் பாலையா. கடந்த 40 வருடங்களாக தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தவர் இவர்.

இராமயணா இசை விமர்சனம் - இதுக்கு மேல ஐஸ்கிரீம்தான் விக்கணும் - கோபப்பட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்

இராமயணா இசை விமர்சனம் - இதுக்கு மேல ஐஸ்கிரீம்தான் விக்கணும் - கோபப்பட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்தமிழ் சினிமாவில் ரோஜா, ஜென்டில்மேன், காதலன் என கலக்க தொடங்கிய போதே ஹிந்தியிலும் கலக்கியவர் ரகுமான்.

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?நடிகர் சூர்யாவும், விஜயும் வாடா போடா நண்பர்கள். ஒன்றாக கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.