முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...
பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள ராமாயணா படத்தின் முதல் பாகம் வருகிற 5ம் தேதி பல மொழிகளிலும் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்திற்கு ஹாலிவுட் இசைக்கலைஞர் ஹன்ஸ் சிம்மருடன் இணைந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், ராமாயணா திரைப்படம் முன்பதிவில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. இந்தியாவில் முன் பதிவில் மட்டும் இதுவரை ரூ46.41 கோடியை இப்படம் வசூல் செய்துள்ளது. இதுவரை 11 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகியுள்ள நிலையில் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.