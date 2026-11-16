வசூல் வேட்டையில் புதிய வரலாறு படைக்கும் ராமாயணா
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரியின் பிரம்மாண்ட படைப்பில், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள ராமாயணா திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் மழை பொழிந்து வருகிறது. இரண்டு பாகங்களாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த இதிகாசத் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும், ராவணனாக யாஷும் திரையில் தோன்றியுள்ள இந்தப் படம், மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் வியக்கவைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகளும், குறிப்பாக ராவணனாக யாஷ் வெளிப்படுத்தியுள்ள நடிப்பும் பார்வையாளர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்கள் இப்படத்தைக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தற்போது இப்படம் வெளியாகி 11 நாட்களைக் கடந்துள்ள நிலையில், அதன் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் நிலவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, நேற்றைய இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் (11-வது நாள்) மட்டும் இப்படம் இந்திய அளவில் ரூ.75 கோடி நிகர வசூலைக் குவித்துள்ளது. இதன் மூலம், 11 நாட்களின் முடிவில் இந்தியாவில் இப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த நிகர வசூல் ரூ.760.60 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த அசுர வளர்ச்சியின் மூலம், பாலிவுட்டின் பிளாக்பஸ்டர் படங்களான ஷாருக்கானின் ஜவான் , ஸ்த்ரீ 2 மற்றும் சாவா ஆகியவற்றின் இந்திய வசூல் சாதனைகளை ராமாயணா பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இரண்டாவது ஞாயிறு வசூலில் துரந்தர் 2 படத்தின் சாதனையையும் இப்படம் முறியடித்திருப்பது திரையுலகினரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.