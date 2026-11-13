ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு முன்பே ரூ.1000 கோடி வசூலித்த ராமாயனம்.. இந்தி பதிப்பில் தான் மிகப்பெரிய வசூல்...
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான 'ராமாயணா' திரைப்படம், உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் 1,000 கோடி ரூபாய் என்ற மாபெரும் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
கடந்த நவம்பர் 5-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம், வெளியான எட்டே நாட்களில் உலகளவில் 1,033.55 கோடி ரூபாய் மொத்த வசூலை ஈட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், 1,000 கோடி ரூபாய் வசூல் கிளப்பில் இணைந்த 11-வது இந்திய திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.
இந்திய அளவிலும் இத்திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. முதல் நாளில் 64.85 கோடி ரூபாய் வசூலித்த இப்படம், எட்டாவது நாள் முடிவில் இந்தியாவில் மட்டும் 564.60 கோடி ரூபாய் நிகர வசூலை பெற்றிருந்தது. ஒன்பதாவது நாளான இன்று காலை நிலவரப்படி 91 லட்சம் ரூபாய் வசூலித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவின் மொத்த நிகர வசூல் 565.51 கோடி ரூபாயாகவும், மொத்த வசூல் 676.12 கோடி ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் வசூலில் இந்திப் பதிப்பே மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது. இரண்டாவது வாரத்திலும் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 'ராமாயணா', வரும் நாட்களிலும் மேலும் பல வசூல் சாதனைகளைப் படைக்கும் எனத் திரைத்துறை வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.