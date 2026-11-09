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  4. Ramayana Box Office Day 4: Film Nears Rs 500 Crore Worldwide After Smashing Diwali Records
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (11:00 IST)

ராமாயணா 4 நாட்களில் ரூ.500 கோடியை நெருங்கி சாதனை.. இந்திய திரையுலகில் வசூல் சாதனை:

ramayana
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (06:26 IST)
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நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'ராமாயணா: ரைஸ் ஆஃப் எ லெஜண்ட்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது.
 
தீபாவளி அன்று மட்டும் இந்தியாவில் ரூ. 56.15 கோடி நிகர வசூல் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் சல்மான் கானின் 'டைகர் 3' (ரூ. 44.50 கோடி) மற்றும் 'சிங்கம் அகெய்ன்' (ரூ. 43.50 கோடி) ஆகிய படங்களின் தீபாவளி நாள் வசூல் சாதனையை இப்படம் முறியடித்துள்ளது. 4 நாட்களில் இந்தியாவில் மொத்தம் ரூ. 238.85 கோடி நிகர வசூலை எட்டியதன் மூலம் 'ஆதிபுருஷ்' படத்தின் சாதனையும் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தியாவில் மொத்த வசூல் ரூ. 285.20 கோடியையும், வெளிநாடுகளில் ரூ. 214 கோடியையும் ஈட்டி, 4 நாட்களில் உலகளவில் ரூ. 499.20 கோடி வசூலித்து விரைவில் ரூ. 500 கோடி மைல்கல்லை எட்டவுள்ளது.
 
இந்தி பதிப்பு ரூ. 36.75 கோடியும், கன்னடம் ரூ. 7.25 கோடியும், தெலுங்கு ரூ. 6.25 கோடியும், தமிழ் மற்றும் மலையாளப் பதிப்புகள் முறையே ரூ. 3.15 கோடி மற்றும் ரூ. 2.75 கோடியும் வசூலித்துள்ளன. இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இப்படத்தின் முதல் பாகம் வெளியாகி வெற்றி நடைபோடும் நிலையில், இரண்டாம் பாகம் 2028 தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ளது.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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