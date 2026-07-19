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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (17:53 IST)

ராமாயணா டிரெய்லர் இப்படி லீக் ஆயிடுச்சே!.. படக்குழு அதிர்ச்சி..

ramayana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (17:57 IST)
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ஏற்கனவே ராமாயணத்தை பலமுறை தொலைக்காட்சி தொடர்களாகவும், திரைப்படங்களாகவும் பலரும் எடுத்து விட்டனர், ஆனாலும் அது அந்த கதை எப்போதும் மக்களிடம் வரவேற்பை பெறுவதால் தொடர்ந்து பலரும் அதை உருவாக்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள்.

அந்த வகையில் தற்போது ஹிந்தியில் ராமாயணா என்கிர திரைப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை நித்திஷ் திவாரி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதாவாக சாய் பல்லவியும் நடித்திருக்கிறார்கள். கேஜிஎப் பட புகழ் யாஷ் இந்த படத்தில் இராவணனாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ளது..

மிகவும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் உருவாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் லீக் ஆகியிருக்கிறது. பலரும் அந்த வீடியோவை பகிர்ந்து வருகிறார்கள். இது படக்குழுவினருகு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. எனவே விரைவில் படக்குழுவே ராமாயணா டிரெய்லர் வீடியோவை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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