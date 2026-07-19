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ராமாயணா டிரெய்லர் இப்படி லீக் ஆயிடுச்சே!.. படக்குழு அதிர்ச்சி..
ஏற்கனவே ராமாயணத்தை பலமுறை தொலைக்காட்சி தொடர்களாகவும், திரைப்படங்களாகவும் பலரும் எடுத்து விட்டனர், ஆனாலும் அது அந்த கதை எப்போதும் மக்களிடம் வரவேற்பை பெறுவதால் தொடர்ந்து பலரும் அதை உருவாக்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள்.
அந்த வகையில் தற்போது ஹிந்தியில் ராமாயணா என்கிர திரைப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை நித்திஷ் திவாரி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதாவாக சாய் பல்லவியும் நடித்திருக்கிறார்கள். கேஜிஎப் பட புகழ் யாஷ் இந்த படத்தில் இராவணனாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ளது..
மிகவும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் உருவாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் லீக் ஆகியிருக்கிறது. பலரும் அந்த வீடியோவை பகிர்ந்து வருகிறார்கள். இது படக்குழுவினருகு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. எனவே விரைவில் படக்குழுவே ராமாயணா டிரெய்லர் வீடியோவை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் தற்போது ஹிந்தியில் ராமாயணா என்கிர திரைப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை நித்திஷ் திவாரி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதாவாக சாய் பல்லவியும் நடித்திருக்கிறார்கள். கேஜிஎப் பட புகழ் யாஷ் இந்த படத்தில் இராவணனாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ளது..
மிகவும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் உருவாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் லீக் ஆகியிருக்கிறது. பலரும் அந்த வீடியோவை பகிர்ந்து வருகிறார்கள். இது படக்குழுவினருகு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. எனவே விரைவில் படக்குழுவே ராமாயணா டிரெய்லர் வீடியோவை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
????The #Ramayana Leaked Trailer????????????— Kunal Singh (@kunalreviewer) July 19, 2026
Yash BOSS what have you done????❤️????????????????????#Yash #YashBOSSpic.twitter.com/mP8UBYACs9
4 நாளில் 50 கோடி தாண்டிடும்!.. The Odyssey இரண்டு நாள் வசூல் அப்டேட்!..
சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதிக்கு ஏன் தேசிய விருது இல்லை: கலா மாஸ்டர் தகவல்..
தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ் திரையுலகிற்கு இது மகிழ்ச்சியான தருணமாக அமைந்துள்ளது. பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய விருதுகளைத் தமிழ் படங்கள் வென்றுள்ள நிலையில், இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, 'மகாராஜா' படத்தில் மிகச்சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்திய விஜய் சேதுபதி மற்றும் 'அமரன்' படத்தில் நடித்த சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு ஏன் விருது கிடைக்கவில்லை என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே எழுந்தது.