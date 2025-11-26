எத்தனையோ வெற்றிகளைக் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த தோல்வி என்னைப் பாதித்தது – ரகுல் ப்ரீத் வருத்தம்!
தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகையானவர் ரகுல் ப்ரீத் சிங். இதையடுத்து தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமே ரகுல் ப்ரீத் சிங்குக்கு பெரிய நடிகர்களோடு அமைந்தது. அடுத்தடுத்து மகேஷ் பாபு, கார்த்தி மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் படங்களில் நடித்து ஸ்பெஷல் எண்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் அவரின் அறிமுகம் கன்னட சினிமாவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது.
தமிழில் சமீபத்தில் அவர் நடித்த இந்தியன் 2 மற்றும் சிவகார்த்திகேயனோடு அயலான் ஆகிய படங்கள் ரிலீஸாகின. ஆனால் இந்த இரண்டு படங்களுமே வெற்றிப் படமாக அமையவில்லை. இப்போதைக்கு அவரின் தமிழ்ப் படங்கள் ரிலீஸ் எதுவும் இல்லை. இதனால் சமீபத்தில் காதலரை கரம்பிடித்தார் ரகுல்.
இந்நிலையில் சினிமாவில் தான் சந்தித்த முதல் தோல்வி குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “நான் நிறைய தெலுங்கு படங்களில் முன்னணி நடிகர்களோடு நடித்து ஹிட் கொடுத்துள்ளேன். என்னுடைய முதல் தோல்வி படமே ‘ஸ்பைடர்’ படம்தான். அந்த தோல்வி என்னை பாதித்தது. நம் கனவுகள் தகர்க்கப்படும் போது அது எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் அப்போதுதான் உணர்ந்தேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.