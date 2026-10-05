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Written By SIVA SIVA

நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங் வீட்டில் வருமான வரி சோதனையா? அவரே அளித்த விளக்கம்...

ரகுல் ப்ரீத் சிங்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:37 IST)
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மும்பையில் சமீபத்தில் நடந்த வருமான வரித்துறை சோதனைக்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று பிரபல நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்களை பரப்பும் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மும்பையில் சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு பண பரிவர்த்தனை தொடர்பாக 12 இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர். இதில் ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் பெயரும் இணைத்து பேசப்பட்டதால், அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
அதில், "உண்மையைச் சரிபார்க்காமல் செய்திகளை பரபரப்பாக்குவது வருத்தமளிக்கிறது. இந்த சோதனைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. நான் ராணுவ பின்னணியில் இருந்து வந்து, உழைப்பால் உயர்ந்தவள். 20 வயதில் இருந்தே சரியாக வரி செலுத்தி வருகிறேன்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், சட்டவிரோத வெளிநாட்டு பணப்பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடவில்லை என்றும், இந்தியாவில் அல்லது வெளிநாட்டில் தனக்கு பினாமி சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தவறான செய்திகளை வெளியிட்ட ஊடகங்கள் அதைத் திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும், ஒருவரின் புகழுக்கும் வாழ்வாதாரத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக் கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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