வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (17:23 IST)

ஓஎம்ஆர் சாலையில் ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை.. தீபாவளி தினத்தில் திறக்க திட்டம்..!

சென்னையின் விரைவாக வளர்ந்து வரும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பெருவழியான ஓஎம்ஆர்  சாலையில், ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை, 2025 தீபாவளிக்கு திறக்கத் தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய திரையரங்கம், அப்பகுதியில் உள்ள சினிமா ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய பொழுதுபோக்கு மையமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ராக்கி சினிமாஸ், அதன் நவீன வசதிகள் மற்றும் வசதியான திரையரங்க அனுபவத்திற்கு பெயர் பெற்றது. சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ராக்கி சினிமாஸ் தியேட்டர் ரசிகர்களின் விருப்பத்துக்குரிய ஒரு தியேட்டர் ஆகும்.
 
இந்த நிலையில் ஓஎம்ஆர்-இல் அமைய உள்ள புதிய திரையரங்கிலும், அதிநவீன ஒலி அமைப்புகள், மேம்பட்ட புரொஜெக்‌ஷன் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட புதிய வசதிகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும்போது, இந்த புதிய திரையரங்கு திறக்கப்படுவது, மக்களுக்கு ஒரு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். இது ஓஎம்ஆர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும், அங்குப் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை வழங்கும்.
 
Edited by Siva
 

23 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் மாதவன் & லிங்குசாமி கூட்டணியின் ‘ரன்’!

23 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் மாதவன் & லிங்குசாமி கூட்டணியின் ‘ரன்’!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

தமன்னாவைப் பிரிந்த காதலர் விஜய் வர்மா… தற்போது இந்த நடிகையோடுதான் உலா வருகிறாரா?

தமன்னாவைப் பிரிந்த காதலர் விஜய் வர்மா… தற்போது இந்த நடிகையோடுதான் உலா வருகிறாரா?தமன்னா, ‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

கூலி படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்… நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

கூலி படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்… நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

காஞ்சனா நான்காம் பாகத்தில் இணையும் ராஷ்மிகா மந்தனா!

காஞ்சனா நான்காம் பாகத்தில் இணையும் ராஷ்மிகா மந்தனா!தனது திரை பயணத்தை டான்ஸ் மாஸ்டராக துவங்கி, நடிகராக, சிறந்த இயக்குனராக வலம் வருகிறார். இவரது நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் விசித்திரமான பல வெற்றி படங்களை தமிழில் கொடுத்துள்ளார். அப்படங்களில் ஒன்று தான் அவரது இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற “முனி”. இப்படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் “காஞ்சனா” என்ற பெயரிலும் பிறகு “காஞ்சனா-2 “ என வெளியான அனைத்து பாகங்களிலும் லாரன்ஸ் வெறித்தனமாக நடித்து உள்ளார்.

நானுமே ஸ்டாலின் சாரை அங்கிள்னு கூப்பிடுவேன்.. விஜய் தப்பா பேசலை..! - கே.எஸ்.ரவிக்குமார்!

நானுமே ஸ்டாலின் சாரை அங்கிள்னு கூப்பிடுவேன்.. விஜய் தப்பா பேசலை..! - கே.எஸ்.ரவிக்குமார்!தவெக மாநாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை ‘அங்கிள்’ என விஜய் குறிப்பிட்டு பேசியது குறித்து இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com