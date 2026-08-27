அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது கருப்பன் என் உடம்புல இறங்கிட்டாரு!.. ராஜ்கிரண் பேட்டி!...
ராஜ்கிரண் நடித்த திரைப்படங்களில் ஒன்றுதான் கொம்பன். முத்தையா இயக்கியிருந்த இந்த திரைப்படத்தில் ராஜ்கிரண் கார்த்தியின் மாமனாராக நடித்திருந்தார். அந்த படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் கருப்பண்ணசாமியாக ராஜ்கிரன் நடித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராஜ்கிரண் ‘கொம்பன் படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் ஒரு கையில் வேல் இருக்கும்.. இன்னொரு கையில் தீப்பந்தம் இருக்கும்., அந்த வேல் அஞ்சு கிலோ எடை இருக்கும்.. தீப்பந்தம் மூன்று கிலோ.. அதை தூக்கிட்டு ஓடணும்.. நைட் ஃபுல்லா ஷூட் பண்ணினார்கள்.. சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு விடிய விடிய 5 மணி வரை ஷூட்டிங் நடக்கும்..
கருப்பு எப்படி வேட்டைக்கு போறாரோ அதே மாதிரி வேல் தூக்கிட்டு ஆக்ரோஷத்தோட முகத்தோடு ஓடணும்.. இது எல்லாம் நான் கருப்பா மாறினதால நடந்துச்சு.. சாதாரணமா ஒரு கையில் 5 கிலோ.. இன்னொரு கையில் 3 கிலோ எடுத்துக்கிட்டு ஓடுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த வயசுல என்னால ஓட முடியாது.. கருப்பன் என் உடம்புல வந்தாரு.. அதனாலதான் அது சாத்தியமாச்சி’ என கூறியிருக்கிறார்.
கருப்பு எப்படி வேட்டைக்கு போறாரோ அதே மாதிரி வேல் தூக்கிட்டு ஆக்ரோஷத்தோட முகத்தோடு ஓடணும்.. இது எல்லாம் நான் கருப்பா மாறினதால நடந்துச்சு.. சாதாரணமா ஒரு கையில் 5 கிலோ.. இன்னொரு கையில் 3 கிலோ எடுத்துக்கிட்டு ஓடுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த வயசுல என்னால ஓட முடியாது.. கருப்பன் என் உடம்புல வந்தாரு.. அதனாலதான் அது சாத்தியமாச்சி’ என கூறியிருக்கிறார்.