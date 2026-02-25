ரஜினிக்கு அந்த நடிகர் மகனா? சோசியல் மீடியாவை கலக்கும் ‘ரஜினி 173’ பட அப்டேட்
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினி சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார். அது அவருக்கு 173 வது திரைப்படமாக இருக்கும்.இன்னொரு பக்கம் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி கமல் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ சமீபத்தில் வெளியாகி ஒட்டுமொத்த இணையவாசிகளை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரோமோ ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்த நிலையில் இன்று சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கும் ரஜினி 173 படத்தின் அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினி தொடர்ந்து பல படங்களில் கமிட்டாகி பிஸியாக இருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் எந்த இயக்குநரும் அவரை நெருங்க முடியாத வகையில் தன்னுடைய லைன் அப்பை பிசியாக வைத்திருக்கிறார் ரஜினி.
இந்த நிலையில் அடுத்து சிபிச் சக்கரவர்த்தி இயக்கும் படத்தை பற்றிய அப்டேட்டும் வெளியாகி உள்ளது. சமீபகாலமாக ரஜினியின் படங்களில் பிற மொழி நடிகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கூலி படத்தில் சௌபின் சாஹிர், ஜெயிலர் படத்தில் சிவராஜ் குமார், மோகன்லால் என மலையாள நடிகர்கள் பெரிய அளவு இடம் பிடித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் அவருடைய 173 ஆவது படத்திலும் பிரபல மலையாள நடிகர் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர் வேறு யாரும் இல்லை இயக்குனரும் நடிகருமான பஸில் ஜோசப். இவர் ரஜினிக்கு மகனாக அல்லது ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மின்னல் முரளி படத்தின் மூலம் உலகளவில் புகழ்பெற்றவர் பஸில் ஜோசப்.
ஏற்கனவே பராசக்தி படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்போது ரஜினியுடன் அவர் இணைவது அவருடைய திரை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. இவர்களுடன் நடிகை பிரியங்கா மோகன் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.