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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (10:30 IST)

ரஜினி அருகே அமர்ந்த ஷாலினி... அனிருத் வீட்டு நவராத்திரி விழாவில் திரண்ட பிரபலங்கள்

ரஜினி
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (10:34 IST)
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இசையமைப்பாளர்  அனிருத் வீட்டில் நடைபெற்ற நவராத்திரி விழாவில் தமிழ் திரையுலகைச் சேர்ந்த ஏராளமான பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
 
குறிப்பாக, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அருகில் நடிகை ஷாலினி அமர்ந்து உரையாடும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இருவரையும் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒரே நிகழ்ச்சியில் பார்த்த ரசிகர்கள் அந்தப் புகைப்படங்களை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
 
இந்த நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் நடிகர்  சிவகார்த்திகேயன் தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் கலந்துகொண்டார். அவர்களின் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. சமீபத்தில் மற்றொரு நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தில் சிவகார்த்திகேயன் பங்கேற்ற புகைப்படங்கள் கவனம் பெற்ற நிலையில், அனிருத் இல்ல விழாவில் அவர் கலந்துகொண்ட புகைப்படங்களும் தற்போது ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
 
மேலும் இயக்குநர்  நெல்சன் திலீப்குமார், நடிகை சினேகா, நடிகர் பிரசன்னா  உள்ளிட்ட பல திரையுலக பிரபலங்களும் இந்த விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துள்ளனர்.
இதில் ரஜினிகாந்த் - ஷாலினி சந்திப்பு ரசிகர்களுக்கு பழைய நினைவுகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்தபோது ஷாலினி, ரஜினிகாந்துடன்  ராஜா சின்ன ரோஜா திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்தப் படத்திற்குப் பிறகு பல ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், தற்போது இருவரும் ஒரே நிகழ்ச்சியில் சந்தித்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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