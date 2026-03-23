வாவ்.. என்னா படம்!.. எல்லாரும் பாக்க வேண்டிய படம்!.. துரந்தர் 2-வை பாராட்டிய ரஜினி..
பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவான திரைப்படம் துரந்தர். கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் வெளியான இந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் 1300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
இந்நிலையில்தான் கடந்த 19ம் தேதி இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் Dhurandhar The Revenge என்கிற பெயரில் உலகமெங்கும் வெளியானது. இப்படம் தமிழிலும் டப் செய்யப்பட்டு தமிழகத்தில் உள்ள தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் ஆனது..
தேசப்பற்றை அடிப்படையாக வைத்து இப்படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். பாஜகவின் இந்துத்துவா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைத்து இப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்திய பிரதமர் மோடி பண மதிப்பிழப்பு செய்தது சரிதான் என நியாயப்படுத்துவது போல் படத்தில் காட்சிகள் வருகிறது. இந்த படத்தை ஆதித்யா தார் என்பவர் இயக்கியுள்ளார்.
துரந்தர் 2 திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. படம் வெளியான 4 நாட்களில் இப்படம் உலகமெங்கும் 700 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்திருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் துரந்தர் 2 படத்தை பார்த்த நடிகர் ரஜினி படத்தை பாராட்டை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ‘என்னா படம்!.. பாக்ஸ் ஆபிசின் தந்தை.. ரன்வீர் சிங் மற்றும் மொத்த படக்குழுவுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்.. எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம்.. ஜெய்ஹிந்த்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..
இதையடுத்து, மோடி பண மதிப்பிழப்பு செய்தபோது அதை பாராட்டிய ரஜினி துரந்தர் படத்தை பாராட்டியதில் ஆச்சர்யம் இல்லை என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.