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  4. Rajinikanth Meets Kayadu Lohar on Flight; Actress Calls It a Dream Come True
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (16:55 IST)

நான் ரஜினி சாரை பார்த்துட்டேன்.. பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டேன்.. துள்ளி குதித்த காயடு லோஹர்...

ரஜினிகாந்த்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (16:55 IST)
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நடிகர் ரஜினிகாந்தை எதிர்பாராத விதமாக விமானத்தில் சந்தித்த நடிகை காயடு லோஹர், அந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்துக்கு உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். அந்த வகையில், ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகையான கயாடு லோஹருக்கு அவரை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதுவும் விமானத்தில் அவரது பக்கத்து இருக்கையிலேயே அமர்ந்தது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “நான் இன்னும் கனவு காண்கிறேன் என்றுதான் நினைக்கிறேன். எனது மிகப்பெரிய ரசிகர் நாயகனான ரஜினிகாந்த் சாருக்கு அருகில் அமரும் வாய்ப்பு எதிர்பாராத விதமாக கிடைத்தது. இதை இன்னும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை” என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், ரஜினிகாந்தை பார்த்த அந்த நொடியில் தனது மனதிற்குள் ‘சுந்தரி’ பாடல் ஒலிக்கத் தொடங்கியதாகவும், அந்த தருணம் தன்னை வேறொரு உலகத்திற்கே அழைத்துச் சென்றதாகவும் கூறியுள்ளார்.
 
ஒருநாள் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து திரையில் நடிக்க வேண்டும் என்ற தனது ஆசையையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதேசமயம், “அவருக்கு அருகில் நான் உருளைக்கிழங்கு போல இருக்கிறேன்” என நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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