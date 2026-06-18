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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (10:43 IST)

மீண்டும் எடுக்கப்படும் ஜெயிலர் 2!.. குழப்பத்தில் நெல்சன்!.. கடுப்பில் ரஜினி!...

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Publish: Thu, 18 Jun 2026 (10:43 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (10:45 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்து வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று சூப்பர் ஹிட் அடித்து 500 கோடி வரை வசூல் செய்து விட்டது. இந்த படத்தில் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு அனிருத்த்தின் இசையுன் முக்கிய காரணமாக இருந்தது.

ஜெயிலர் ஹிட் என்பதால் ஜெயிலர் 2-வை உருவாக்க முடிவெடுத்தனர். அப்படி துவங்கிய ஜெயிலர் 2 தற்போது முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. முதல் பாகத்தில் நடித்த சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் எல்லோருமே இந்த படத்திலும் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த பல மாதங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் இப்போது வரை முடிந்தபாடில்லை.

மேலும் ஹிந்தியிலிருந்து ஷாருக்கானை கேமியோ வேடத்தில் நடிக்கவைக்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால் அவர் நடிக்கவில்லை. அடுத்து பவன் கல்யாணிடம் போனார்கள். அவரும் முடியாது என சொல்லிவிட்டார். அதன்பின் ஹிருத்திக்ரோஷனிடம் பேசி தற்போது சம்மதிக்க வைத்திருக்கிறார்கள்.

எனவே அவர் கலந்து கொள்ளும் படபடப்பு காட்சிகள் விரைவில் துவங்கும் என சொல்லப்படுகிறது. ஒரு பக்கம் ஜெயிலர் 2 படத்தில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகள் மீண்டும் தற்போது படமாக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே ரிலீஸ் தேதி இந்த வருட தீபாவளிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. படப்பிடிப்பு இழுத்துக் கொண்டே போவதால் ரஜினிகாந்த கோபத்தில் இருப்பதாகவும் செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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