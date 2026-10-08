என் நண்பன் இல்லையா?.. ஏத்துக்கவே முடியல!.. நானா படேகர் மறைவுக்கு ரஜினி இரங்கல்!...
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானே படேகர் இந்த அதிகாலை கோவாவில் உள்ள அவரது வீட்டில் காலமானார். அவருக்கு வயது 75. பல ஹிந்தி படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். திறமையான நடிகராக பார்க்கப்படுபவர் இவர். தமிழில் பொம்மலாட்டம், காலா ஆகிய படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
கோவாவின் டோனா பவுலா பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டில் அவர் மயங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவமனையில் அவர் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு 45 நிமிடங்கள் வரை அவருக்கு சிபிஆர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனாலும், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை 5.20 மணியளவில் அவர் காலமானார்.
அவர்களின் மறைவுக்கு திரையுலினர் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ‘எனது அருமை நண்பர் நானாஜி நம்முடன் இல்லை என்று என்பதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியவில்லை.. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், அன்புக்குரியவர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அவர்களின் மறைவுக்கு திரையுலினர் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ‘எனது அருமை நண்பர் நானாஜி நம்முடன் இல்லை என்று என்பதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியவில்லை.. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், அன்புக்குரியவர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.