அனிருத் திருமணம்!.. கிரீஸ் நாட்டுக்கு பறந்த ரஜினி, முக ஸ்டாலின்....
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் அனிருத். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து வருபவர். இதில், விஜய் மட்டும் சினிமாவிலிருந்து விலகி அரசியலுக்கு சென்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிவிட்டார்.
இந்நிலையில்தான், அனிருத்தின் திருமணம் வருகிற 11ம் தேதி புதன் கிழமை கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவில் அனிருத்தின் முக்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்கிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த திருமணத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கிரீஸ் நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
அதேபோல், நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது குடும்பத்துடன் இன்று கிரீஸ் நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில்தான், அனிருத்தின் திருமணம் வருகிற 11ம் தேதி புதன் கிழமை கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவில் அனிருத்தின் முக்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்கிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த திருமணத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கிரீஸ் நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
அதேபோல், நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது குடும்பத்துடன் இன்று கிரீஸ் நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.