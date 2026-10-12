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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (17:13 IST)

ரஜினியின் சம்பளம் இவ்ளோ கோடியா?!.. ஜெயிலர் 2 அப்டேட்...

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (17:15 IST)
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கூலி திரைப்படத்திற்கு பின் ரஜினி நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. நெல்சன் இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படம் வருகிற 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. தற்போது இந்த படத்தின் ஆன்லைன் புக்கிங் தொடங்கிவிட்டது. ஏற்கனவே ஜெயிலர் திரைப்படம் 2023ம் வருடம் வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்ற நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில்தன், இந்த படத்தில் நடிக்க ரஜினிக்கு குறிப்பிட்ட சதவீத சம்பளம் மற்றும் லாபத்தில் பங்கு என பேசப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது ரூ.110 கோடியை மட்டும் சம்பளமாக கொண்டு ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்திருக்கிறார். ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்றால் அவருக்கு ரூ.180 கோடி வரை சம்பளம் கிடைக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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