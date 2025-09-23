செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
38 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் ரஜினியின் ‘மனிதன்’!

சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

சமீபத்தில் ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், அஜித்தின் வாலி  ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் ரஜினி நடிப்பில் 1987 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மனிதன்’ திரைப்படத்தைத் தற்போது ரி ரிலீஸ் செய்யவுள்ளனர். ஏவிஎம் தயாரிப்பில் எஸ் பி முத்துராமன் இயக்கத்தில் உருவான மனிதன் திரைப்படம் அப்போது வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.  தற்போது ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்க்கையில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ள நிலையில் அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி இந்த படத்தை குரு ராஜா இண்டர்நேஷனல்ஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?அமிதாப் பச்சன் நடித்த டான் படத்தை ரீமேக் செய்து நடித்தார் ஷாருக் கான். இந்த படத்தை இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தர் இயக்கினார். இவர் டான் படத்தின் கதையை எழுதிய ஜாவேத் அக்தரின் மகன் ஆவார். அந்த படம் வெற்றி பெறவே அதன் இரண்டாம் பாகம் 2011 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆனது.

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!விரைவில் வெளியாக உள்ள காந்தாரா திரைப்படத்தை காண மக்கள் விரதம் இருந்து வர வேண்டும் என வெளியான அறிவிப்பு பொய்யானது என ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

