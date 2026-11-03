800 கோடி பட்ஜெட்!... டேக் ஆப் ஆகுமா ரஜினி - கமல் திரைப்படம்?.. நடப்பது என்ன?
40 வருடங்களுக்கு பின் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் நடிப்பதாகவும், அந்த படத்தை நெல்சன் இயக்க ரெட்ஜெயண்ட் நிறுவனம் சார்பாக உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதி தயாரிக்கவிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியானது. இந்த அறிவிப்பு ஒரு வீடியோவாக வெளியிட்டு படக்குழு அசத்தியிருந்தது.
ஆனால், அந்த திரைப்படம் இப்போது உருவாகுமா என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில், ரஜினி,கமல், நெல்சன், அனிருத் மற்றும் மற்ற நடிகர்கள், தொழில் நுட்ப கலைஞர்களின் சம்பளம் மட்டுமே ரூ.600 கோடி வந்துவிடும். படமெடுக்க ரூ.200 கோடி தேவைப்படும். எனவே, மொத்த பட்ஜெட் ரூ.800 கோடியை தொட்டுவிடும். 800 கோடி பட்ஜெட் என்றால் படம் 1300 கோடியை தாண்டி வசூலிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் நஷ்டம்தான்.
ஜெயிலர் 2 படம் 800 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது. எனவே, தயாரிப்பு நிறுவனம் என்ன முடிவெடுக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.
ஜெயிலர் 2 படம் 800 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது. எனவே, தயாரிப்பு நிறுவனம் என்ன முடிவெடுக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.