Jailer 2 Box Office: நான்கே நாட்களில் ரூ.424 கோடி... ரூ.600 கோடியை நோக்கி ஜெயிலர் 2
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் கடந்த 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் ஜெயிலர் 2 . சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
ஜெயிலர் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அதன் இரண்டாம் பாகத்தின் மீதும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. கூலி படத்தின் தோல்விக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் மீண்டும் ஜெயிலர் 2 மூலம் ரசிகர்களை சந்தித்த நிலையில், அவரது மாஸ் காட்சிகள், ஆக்ஷன் மற்றும் நெல்சனின் பாணியிலான காமெடி காட்சிகள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. படம் வெளியான நாள்முதலே மிகப்பெரிய வசூலை பெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக தசரா விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் தமிழமெங்கும் குடும்ப ரசிகர்களின் வருகை அதிகரித்திருப்பது படத்தின் வசூலுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்து வருவதால், உலகளாவிய வசூல் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 வெளியாகி நான்கு நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், உலகம் முழுவதும் ரூ.424.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே ரூ.400 கோடி மைல்கல்லை கடந்த படமாக ஜெயிலர் 2 மாறியுள்ளது. அடுத்ததாக ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறை படத்திற்கு மிகப்பெரிய சாதகமாக அமையும் என்றே தெரிகிறது.இதனால் ஜெயிலர் 2 விரைவில் ரூ.600 கோடி வசூலை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக திரைத்துறை வட்டாரங்களில் கணிக்கப்படுகிறது.
முதல் பாகமான ஜெயிலர் உலகளவில் சுமார் ரூ.600 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை பதிவு செய்து ரஜினிகாந்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. தற்போது ஜெயிலர் 2 தொடக்கத்திலேயே வேகமான வசூலை பதிவு செய்து வருவதால், முதல் பாகத்தின் மொத்த வசூல் சாதனையையும் இரண்டாம் பாகம் முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.