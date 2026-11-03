ஜெயிலர் 2 : 19-வது நாளில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் என்ன?
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் திரையரங்குகளை அதிரவைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ. 800 கோடி எனும் பிரம்மாண்ட மைல்கல்லைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. அதேவேளையில், படம் வெளியான 19-வது நாளான திங்கட்கிழமையன்று வசூலில் சரிவைக் கண்டுள்ளது.
சன் பிக்சர்ஸ் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் மீது, முதல் பாகத்தின் மாபெரும் வெற்றி காரணமாக ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்ப்பு வானளவிற்கு இருந்தது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அமைந்த ரஜினியின் அதிரடி மாஸ் காட்சிகள், நெல்சனின் டிரேட்மார்க் டார்க் காமெடி மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசை ஆகியவை மீண்டும் திரையரங்குகளில் கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தின. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளமே களம் கண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவிலும் படம் தொடர்ந்து நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
திரைத்துறை வர்த்தக ஆய்வறிக்கையான Sacnilk மதிப்பீட்டின்படி, நவம்பர் 2 வரையிலான நிலவரப்படி 'ஜெயிலர் 2' உலகளவில் சுமார் ரூ. 812 கோடி (Gross) வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் இதுவரை நிகர வசூலாக (Net) சுமார் ரூ. 459.70 கோடியை ஈட்டியுள்ளது. இதன்மூலம் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ஒட்டுமொத்த சினிமா வரலாற்றிலேயே அதிக வசூல் ஈட்டிய முக்கியமான படங்களில் ஒன்றாக ஜெயிலர் 2 இடம் பிடித்துள்ளது.
வார இறுதி நாட்களைத் தொடர்ந்து பணிநாட்கள் (Weekdays) தொடங்கியுள்ளதால் வசூலில் மிதமான தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. படம் வெளியான 19-வது நாளான திங்கட்கிழமையன்று இந்தியாவில் சுமார் ரூ. 3.40 கோடி (Net) வசூலித்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈட்டிய ரூ. 11.20 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது சுமார் 69.6% சரிவாகும். வாரத்தின் முதல் நாள் என்பதால் வசூலில் இந்த மாற்றமிருந்தாலும், 3-வது வாரத்திலும் திரையரங்குகளில் பல கோடிகளை ஈர்த்து படம் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தி வருகிறது. தீபாவளியையொட்டி சூர்யா நடித்த சீன், நயன்தாரா நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஆகிய படங்கள் வருவதால் ஜெயிலர் 2 வசூல் எப்படி இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.