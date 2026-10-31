ஆல் டைம் ரெக்கார்ட் செய்த ஜெயிலர் 2 ... 16 நாட்களில் ரூ.780 கோடி வசூல்!
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2 . நெல்சன் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹ்ரித்திக் ரோஷன், சுராஜ், நமோ நாராயணா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ள நிலையில், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ளது. முதல் பாகமான ஜெயிலர் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதால், அதன் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது ஆரம்பத்திலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.
கடந்த 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ஜெயிலர் 2 , முதல் நாளில் இருந்தே விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக ரஜினியின் மாஸ் காட்சிகள், ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசை ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. படம் வெளியான பல திரையரங்குகளில் தொடர்ந்து ரசிகர்கள் கூட்டம் காணப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும், வெளிநாட்டு சந்தைகளிலும் ஜெயிலர் 2 வசூலில் தொடர்ந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் அதிக வசூல் செய்த படங்களில் 2.0 முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருந்த நிலையில், அந்த வசூல் சாதனையை தற்போது ஜெயிலர் 2 முறியடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், படம் வெளியாகி 16 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் உலகளவில் ரூ.780 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த வசூல் விவரம் ரஜினி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மேலும் படம் தொடர்ந்து திரையரங்குகளில் ஓடி வருவதால், வரும் நாட்களில் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக ரூ.800 கோடி மைல்கல்லை ஜெயிலர் 2 எப்போது எட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
ஜெயிலர் 2 இதே வசூல் வேகத்தைத் தொடரும் பட்சத்தில், இறுதிக்கட்டத்தில் எவ்வளவு பெரிய வசூல் சாதனையை பதிவு செய்யப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.