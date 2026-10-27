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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (19:05 IST)

இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த ரஜினி படங்கள்!.., வசூலை குவிக்கும் ஜெயிலர் 2..

rajinikanth
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (19:06 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் அதிக ஹிட் படங்களை கொடுத்த நடிகர்களின் பெயரை எடுத்தால் கண்டிப்பாக அதில் ரஜினி முதலிடத்தில் இருப்பார். ஏனெனில், 50 வருடங்களாக திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் ரஜினி பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்துள்ளார். கடந்த 15 வருடங்களில் சில படங்கள் சறுக்கினாலும் உடனே ஒரு ஹிட் படத்தை கொடுத்து தனது இடத்தை தக்க வைத்துக்கொள்வார். அதுதான் ரஜினி.

அப்படித்தான் அவர் நடிப்பில் வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் படம் வெளியான 15 நாட்களில் 740 கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்த வார இறுதிக்குள் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 800 கோடி வசூலை தாண்டும் என கணிக்கப்படுகிறது.  படையப்பா, சந்திரமுகி, சிவாஜி, எந்திரன், கபாலி, 2.0, ஜெயிலர் 2 ஆகிய படங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் படங்களாக அமைந்துவிட்டது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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