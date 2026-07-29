  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. rajan vagayara movie inspiratin of city of god
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (18:30 IST)

அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...

vetrimaran
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (18:33 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான இயக்குனராக இருப்பவர் வெற்றிமாறன். ஆடுகளம், அசுரன், வட சென்னை, விசாரணை, விடுதலை, விடுதலை 2 ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.

தற்போது சிம்புவை வைத்து அரசன் என்கிற திரைப்படத்தை அவர் இயக்கி வருகிறார். ஒருபக்கம் கென் கருணாசை வைத்து ராஜன் வகையறா என்கிற படத்தையும் அவர் இயக்கி வருகிறார். வடசென்னை படத்தில் இடம் பெற்ற அமீரின் கதாபத்திரம் சிறுவனாக இருக்கும்போது நடக்கும் சம்பவங்கள்தான் ராஜன் வகையறா திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. சிறு வயது அமீராக கென் கருணாஸ் நடித்து வருகிறார்.

சிறு வயது அமீர் நண்பர்களோடு சேர்ந்து என்ன செய்கிறார், எப்படி அவர் கேங்ஸ்டராக மாறுகிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை. பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வெளியாகி உலக அளவில் பிரபலமான City of God பட ஸ்டைலில் இந்த படத்தை வெற்றிமாறன் உருவாக்கி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஏற்கனவே இயக்குனர் செல்வராகவன் தனுஷை வைத்து இயக்கிய புதுப்பேட்டை படமும் இந்த படத்தின் பாதிப்பில் இருந்துதான் என சொல்வதுண்டு. அரசன், ராஜன் வகையறா ஆகிய இரண்டு படங்களையும் ஒரே நேரத்தில் மாறி மாறி வெற்றிமாறன் இயக்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கருப்பு ஹிட் அடிச்சும் காசு பாக்க முடியலயே!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ்ட் பட டீம் அப்செட்!..

அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...

அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான இயக்குனராக இருப்பவர் வெற்றிமாறன். ஆடுகளம், அசுரன், வட சென்னை, விசாரணை, விடுதலை, விடுதலை 2 ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.

கருப்பு ஹிட் அடிச்சும் காசு பாக்க முடியலயே!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ்ட் பட டீம் அப்செட்!..

கருப்பு ஹிட் அடிச்சும் காசு பாக்க முடியலயே!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ்ட் பட டீம் அப்செட்!..ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்த கருப்பு திரைப்படம் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்த நிலையில் சூர்யாவின் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் & சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகவிருக்கிறது.

15 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நடிகை சிம்ரன்... நனவானது நீண்டநாள் கனவு...

15 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நடிகை சிம்ரன்... நனவானது நீண்டநாள் கனவு...தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நாயகியான சிம்ரன், மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி நிஷாவுடன் இணைந்து நடனமாடி அவரது நீண்ட நாள் கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹார்ட் பீட்' தொடரின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களை தொடர்ந்து, தற்போது இதன் மூன்றாவது பாகம் நாளை அதாவது ஜூலை 30 அன்று வெளியாக உள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய சீசனில் சில முக்கியக் கதாபாத்திரங்கள் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் அதன் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.