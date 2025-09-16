செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (16:37 IST)

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது?... வெளியான தகவல்!

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது?... வெளியான தகவல்!
ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் காடுகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படுகிறது. ஒரிசாவில் ஷூட்டிங் நடந்த நிலையில் அடுத்த கட்டமாக வாரணாசி செட் அமைத்துக் காட்சிகளை எடுக்கவுள்ளார் ராஜமௌலி. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாளுக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் வேலைகள் முடியாததால் நவம்பர் மாதத்தில் வெளியாகும் என ராஜமௌலி அறிவித்தார்.

தற்போது கென்யாவில் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் பற்றிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த படத்தின் முதல் பாகம் 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்தான் ரிலீஸாகும் என சொல்லப்படுகிறது.

மீண்டும் பையா ஸ்டைலில் ஒரு படம் இயக்கும் லிங்குசாமி… ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் வித்யாசாகரின் மகன்!

மீண்டும் பையா ஸ்டைலில் ஒரு படம் இயக்கும் லிங்குசாமி… ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் வித்யாசாகரின் மகன்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

இணைகிறது சிம்பு தேவன் & விமல் கூட்டணி… வெளியான தகவல்!

இணைகிறது சிம்பு தேவன் & விமல் கூட்டணி… வெளியான தகவல்!இயக்குனர் சிம்புதேவன் இம்சை அரசன் 23 ஆம் புலிகேசி திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தவர். அந்த படத்தில் அவர் வடிவேலுவைக் காட்சிப்படுத்தியவிதமும், நகைச்சுவைக் காட்சிகளும் இன்றளவும் சிரிப்புமழையை வரவழைக்கும் விதத்திலானவை.

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த ரிஷப் ஷெட்டி?

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த ரிஷப் ஷெட்டி?கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

15 வயதில் எம்மி விருது… அடோலசண்ட்ஸ் சீரிஸ் புகழ் ஒவன் கூப்பர் சாதனை!

15 வயதில் எம்மி விருது… அடோலசண்ட்ஸ் சீரிஸ் புகழ் ஒவன் கூப்பர் சாதனை!இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பெருவாரியான பார்வையாளர்களால் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்ட நெட்பிளிக்ஸ் தொடர்தான் ‘அடோலசன்ஸ்’. இங்கிலாந்தைக் கதைக்களமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொடர் சக பள்ளி மாணவியைக் கொலை செய்த சிறுவன் மற்றும் அவனின் குடும்பத்தாரை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது.

நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!

நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!தமிழ் சினிமாவில் பியார் பிரேமா காதல் திரைப்படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமானவர் இளன். அந்த படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதையடுத்து கவினை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘ஸ்டார்’ திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

