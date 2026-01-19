திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (22:14 IST)

84 கோடி இழப்பீடு வேண்டும்!. தனுஷ் படத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்த தயாரிப்பாளர்!..

tere ishq mein
பாலிவுட்டில் தனுஷை வைத்து நான்கு திரைப்படங்களை இயக்கியவர் ஆனந்த் எல்.ராய். ஏற்கனவே தனுஷ் மற்றும் கபூரை வைத்து இவர் இயக்கிய ராஞ்சனா திரைப்படம் 2013ம் வருடம் வெளியானது. இந்த படத்தை ஈராஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தன்னுடைய யெல்லோ மீடியா சார்பில் ஆனந்த் எல்.ராய் தயாரித்திருந்தார்.

இந்நிலையில்தான், அந்த படத்தின் தொடர்ச்சியாக ‘தேரே இஸ்க் மே’ என்கிற திரைப்படத்தை ஆனந்த்.எல்.ராய் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் கீர்த்தி சனோன், தனுஷ் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். கடந்த வருடம் இந்த படம் வெளியாகி ஓரளவுக்கு நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தில் ராஞ்சனா படத்தின் கதை மற்றும் கதாபாத்திரங்களை தேரே இஸ்க் மே படத்தில் ஆனந்த் எல்.ராய் பயன்படுத்தியிருப்பதாக ஈராஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறது. அதற்கு ஆதாரமாக படத்தின் போஸ்டர்கள், டீசர், பேட்டிகள் ஆகியவற்றை ஈராஸ் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

தங்களுக்கு நஷ்ட ஈடாக 84 கோடியை ஆனந்த் எல்.ராய் கொடுக்க வேண்டும் என புகார் மனுவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த மனு நாளை விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது.

180 கோடி சம்பளம்!.. 90 கோடி அட்வான்ஸ்!.. கோலிவுட்டில் லக்கிமேன் தனுஷ்தான்!...

180 கோடி சம்பளம்!.. 90 கோடி அட்வான்ஸ்!.. கோலிவுட்டில் லக்கிமேன் தனுஷ்தான்!...கோலிவுட்டில் உள்ள இளம் நடிகர்களில் முக்கியமானவர் தனுஷ். கஸ்தூரி ராஜாவின் மகன், செல்வராகவனின் தம்பி என்கிற அடையாளத்தோடு சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

’திரௌபதி 2’ வெளியாவதால் தள்ளிப்போன விஜய் படம்.. தயாரிப்பாளர் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

’திரௌபதி 2’ வெளியாவதால் தள்ளிப்போன விஜய் படம்.. தயாரிப்பாளர் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு, நடிகர் விஜய்யின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'தெறி'யின் மறுவெளியீட்டை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

என்றென்றும் இளமை.. 10வது திருமண நாளை கொண்டாடும் அசின்.. வைரல் புகைப்படம்..!

என்றென்றும் இளமை.. 10வது திருமண நாளை கொண்டாடும் அசின்.. வைரல் புகைப்படம்..!சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நாயகியாக திகழ்ந்த அசின் அவர்களின் தற்போதைய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

அந்த நடிகர் என்னை தொட முயன்றார்!.. பளாரென அறைந்தேன்!.. பூஜா ஹெக்டே பகீர்!..

அந்த நடிகர் என்னை தொட முயன்றார்!.. பளாரென அறைந்தேன்!.. பூஜா ஹெக்டே பகீர்!..தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பழமொழி திரைப்படங்களிலும் நடித்து பேன் இண்டியா நடிகையாக வலம் வருபவர் பூஜா ஹெக்டே.

தெலுங்கு நடிகர் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நடிகை.. 42 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு..!

தெலுங்கு நடிகர் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நடிகை.. 42 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு..!திரைப்பட நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தெலுங்கு நடிகர் சிவாஜி பேசிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த நடிகை மற்றும் தொகுப்பாளினி அனசுயா பரத்வாஜ், தற்போது சைபர் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளார்.

