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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (14:29 IST)

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..

raaka
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (14:32 IST)
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ராஜா ராணி, மெர்சல், தெறி, பிகில் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அட்லி. அதன்பின் ஹாலிவுட்டுக்கு போய் ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்தார்.

தற்போது அல்லு அர்ஜூனை வைத்து ராக்கா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் கதை, திரைக்கதை மற்றும் உருவாக்கத்தில் ஹாலிவுட் கலைஞர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் ஒரு பிரமாண்டமான அதிக பட்ஜெட் கொண்ட திரைப்படத்தை அட்லீ உருவாக்கி வருகிறார்.

இந்த படத்தில் தீபிகா படுகோனே முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏனெனில் அட்லி எப்பொழுதுமே மிகவும் அதிக செலவில் படத்தை எடுப்பவர்.

எனவே ராக்காவை இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கி ரிலீஸ் செய்தால் மட்டுமே நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் என சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் முடிவெடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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