சூர்யாவுக்குப் பிறகு மணிகண்டனை இயக்குகிறாரா ஆர் ஜே பாலாஜி?
வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்த ’நானும் ரௌடிதான்’ படம் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான ஆர் ஜே பாலாஜி, அதன் பின்னர் பல படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பின்னர் எல் கே ஜி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். அவர் இயக்கி நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஹிட்டானதை அடுத்து தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையே சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘கருப்பு’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். அந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தை முடித்துவிட்டு மீண்டும் கதாநாயகனாக நடிக்கக் கதைகள் கேட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆனால் இப்போது அவர் மீண்டும் படம் இயக்குவதற்கான முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளாராம். இந்த படத்தில் மணிகண்டனைக் கதாநாயகனாக நடிக்கவைக்க அவர் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.