வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (09:39 IST)

விஜய் சேதுபதி- பூரி ஜெகன்னாத் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இவரா?

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் பூரி ஜெகன்னாத்.  அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு ஹிட்டாகியுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. விஜய் தேவரகொண்டாவை வைத்து அவர் இயக்கிய லைகர் படம் படுமோசமான தோல்வி பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு அடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தற்போது அவர் விஜய் சேதுபதியை வைத்து ஒரு பேன் இந்தியா படத்தை இயக்கி, தயாரிக்கவுள்ளார்.  இந்த படத்தில் தபு, சம்யுக்தா மேனன், துனியா விஜய் உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.  பூரி ஜெகன்னாத்துடன் நடிகை ஷார்மி இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

கடந்த வாரம் இந்த படத்தின் டைட்டில் அறிவிப்பு டீசர் வீடியோ வெளியாக இருந்த நிலையில் கரூர் கூட்டநெரிசல் துயரசம்பவம் காரணமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அந்த படத்துக்கு ‘ஸ்லன் டாக்- Slum dog’ எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. இதற்கிடையில் இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளராக ஹர்ஷவர்தன் ராமேஷ்வர் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இவர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா இயக்கிய ‘அனிமல்’ படத்துக்கு இசையமைத்ததன் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரட்சகன் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப் போறேன்… பிக்பாஸ் வீட்டில் இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி அறிவிப்பு!

ரட்சகன் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப் போறேன்… பிக்பாஸ் வீட்டில் இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவில் ரட்சகன் படத்தின் மூலம் அறிமுகம் ஆனவர் பிரவீன் காந்தி. மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் ரிலீஸ் ஆன அந்தபடம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும், அடுத்தடுத்து ஜோடி மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய திரைப்படங்களை பிரவீன் காந்தி இயக்கினார்.

மீண்டும் இணையும் தனுஷ்- சாய் பல்லவி ஜோடி… எந்த படத்தில் தெரியுமா?

மீண்டும் இணையும் தனுஷ்- சாய் பல்லவி ஜோடி… எந்த படத்தில் தெரியுமா?வாழை படத்தின் இமாலய வெற்றிக்குப் பின்னர் மாரி செல்வராஜ் துருவ் விக்ரம்மை கதாநாயகனாக வைத்து ‘பைசன்’ என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன் கதாநாயகியாக நடிக்க, முதல் முறையாக மாரி செல்வராஜோடு கூடட்ணி அமைத்துள்ளார் இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா.

என்னை நேஷனல் க்ரஷ்னு சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியாகதான் இருக்கு… ஆனா? –ருக்மிணி வசந்த் பதில்!

என்னை நேஷனல் க்ரஷ்னு சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியாகதான் இருக்கு… ஆனா? –ருக்மிணி வசந்த் பதில்!சமீபகாலமாக இந்திய சினிமாவில் கன்னட நடிகைகள் கோலோச்சுகிறார். ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, ராஷ்மிகா மந்தனா, பூஜா ஹெக்டே என நீளும் இந்த வரிசையில் சமீபத்தில் இணைந்துள்ளார் ருக்மிணி வசந்த். கன்னடத்தில் வெளியான ‘சப்த சாகரடாச்சோ எல்லோ’ படம் மூலமாக கன்னட சினிமா தாண்டியும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார் ருக்மிணி.

தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகும் படங்களின் ரன்னிங் டைம் தகவல்!

தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகும் படங்களின் ரன்னிங் டைம் தகவல்!இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு உச்ச நடிகர்களின் படங்கள் எதுவும் ரிலீஸாகவில்லை. அதனால் இரண்டாம் கட்ட நடிகர்களின் மூன்று படங்கள் ரிலீஸாகின்றன. மாரி செல்வராஜ்-துருவ் விக்ரம் கூட்டணியின் ‘பைசன்’, ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் ‘ட்யூட்’ மற்றும் ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘டீசல்’ ஆகிய படங்கள் ரிலீஸாகின்றன.

ஆர்.ஜே. பாலாஜியின் அடுத்த படம்: இந்த பிரபல நடிகர் தான் ஹீரோவா?

ஆர்.ஜே. பாலாஜியின் அடுத்த படம்: இந்த பிரபல நடிகர் தான் ஹீரோவா?சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வந்த 'கருப்பு' என்ற படத்தின் படப்பிடிப்பை கிட்டத்தட்ட முடித்துவிட்ட இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி, தனது அடுத்த படத்தை விரைவில் தொடங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

