விஜய் சேதுபதி- பூரி ஜெகன்னாத் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இவரா?
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் பூரி ஜெகன்னாத். அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு ஹிட்டாகியுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. விஜய் தேவரகொண்டாவை வைத்து அவர் இயக்கிய லைகர் படம் படுமோசமான தோல்வி பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு அடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது அவர் விஜய் சேதுபதியை வைத்து ஒரு பேன் இந்தியா படத்தை இயக்கி, தயாரிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தில் தபு, சம்யுக்தா மேனன், துனியா விஜய் உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர். பூரி ஜெகன்னாத்துடன் நடிகை ஷார்மி இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
கடந்த வாரம் இந்த படத்தின் டைட்டில் அறிவிப்பு டீசர் வீடியோ வெளியாக இருந்த நிலையில் கரூர் கூட்டநெரிசல் துயரசம்பவம் காரணமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அந்த படத்துக்கு ‘ஸ்லன் டாக்- Slum dog’ எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. இதற்கிடையில் இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளராக ஹர்ஷவர்தன் ராமேஷ்வர் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இவர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா இயக்கிய ‘அனிமல்’ படத்துக்கு இசையமைத்ததன் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.