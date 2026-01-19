திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
Written By Bala
திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (12:54 IST)

அஜித்துக்கும் பாலாவுக்கும் நடந்த சண்டை உண்மையில்ல.. இவரே சொல்லிட்டாரே

தமிழ் சினிமாவில் தற்போது ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக திகழ்பவர் நடிகர் அஜித். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சினிமாவை இரட்டையர்கள் ஆட்சி செய்வது வழக்கம். அப்படி எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல் , இவர்களுக்கு அடுத்ததாக விஜய் - அஜித் சினிமாவில் பெரிய ஆளுமைகளாக திகழ்ந்து வருகிறார்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு அடுத்தப்படியான அந்த இடத்தை யார் அடைவார்கள் என்பது சந்தேகம்தான்.
 
இவர்கள் மாதிரியான புகழை எந்த நடிகர்களும் பெறவில்லை என்பதுதான் உண்மை. ஒவ்வொரு நடிகர்களுக்கும் ரசிகர் பட்டாளங்கள் இருந்தாலும் விஜய் அஜித் ரசிகர்களை போல் எந்த நடிகர்களுக்கும் ரசிகர்கள் இல்லை என்பதுதான் உண்மை. இதில் அஜித் சினிமாவில் எந்தவொரு பின்புலமும் இல்லாமல் உள்ளே வந்தவர். அதனால் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களை கடந்துதான் இந்த சினிமாவிற்குள் வந்திருக்கிறார்.
 
இன்று இந்த இடத்தை அவர் அடைந்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு பின்னாடி எத்தனையோ வலிகள், தடைகள் இவைகளை கடந்துதான் வந்திருக்கிறார். அஜித் பற்றி பல கட்டுக்கதைகள் வந்திருக்கின்றன. அப்படியான கட்டுக்கதைகளில் அஜித்துக்கும் பாலாவுக்கும் இடையே நடந்த சண்டை பற்றித்தான். ஆர்யா நடிப்பில் பாலா இயக்கிய படம்தான் நான் கடவுள்.
 
அந்த படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தவர் அஜித் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதற்காக அஜித் முடி நிறைய வளர்ந்திருந்தார். ஆனால் அந்தப் படத்தில் நடந்த சில பிரச்சினைகள் காரணமாக அஜித் அந்தப் படத்தில் இருந்து வெளியேறினார். ஆனால் அந்தப் படத்தின் போது அஜித்துக்கும் பாலாவுக்கும் இடையே பலத்த சண்டை நடந்ததாகவும் அஜித்தை அவமானப்படுத்தி பாலா வெளியனுப்பினார் என்றும் ஒரு தகவல் வெளியானது.
 
ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லையாம். அஜித்துக்கும் பாலாவுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்தது. பத்திரிக்கைகளில் வெளி வந்ததை போல் யாரும் யாரை அடிக்கவில்லை, அவமானப்படுத்தவில்லை. அதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை என தயாரிப்பாளர் ஆர்.எல். சுரேஷ் கூறினார்.

