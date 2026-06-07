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ரூ.95,000 மதிப்புள்ள காலணிகளை உதைத்தார் பிரியங்கா சோப்ரா: பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் குற்றச்சாட்டு!
ஹாலிவுட் திரையுலகில் தடம் பதித்து உலகளாவிய நட்சத்திரமாக உயர்ந்தவர் பிரியங்கா சோப்ரா. இவர் 2015-ம் ஆண்டு வெளியான 'குவாண்டிகோ' என்ற அமெரிக்க தொடரில் நடித்ததன் மூலம் சர்வதேச அளவில் பெரும் புகழ்பெற்றார். இந்நிலையில், அந்த தொடரின் படப்பிடிப்பின் போது பிரியங்கா சோப்ரா ஆடைகள் மற்றும் உடமைகளை மரியாதை குறைவாக கையாண்டதாக பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் கேரி டாபன் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய கேரி டாபன், மாண்ட்ரியல் நகரில் நடந்த 'குவாண்டிகோ' படப்பிடிப்பின் போது பிரியங்காவிற்கு ஆடை வடிவமைப்பு செய்த அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டார். "பிரியங்கா சோப்ரா என்னிடம் மிகவும் அன்பாகவும் நட்பாகவும் பழகினார். ஆனால், ஆடைகளுக்கான 'ஃபிட்டிங்' சோதனைகளின் போது அவர் ஆடைகளை மிகவும் முரட்டுத்தனமாக கையாண்டார். அது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது" என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், "அத்தொடருக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட உடைகள் மற்றும் உபகரணங்கள் அனைத்தும் உலகத் தரம் வாய்ந்த சொகுசு பிராண்டுகளிடமிருந்து பெறப்பட்டவை. ஒருமுறை, சுமார் ரூ.95,000 மதிப்புள்ள 'ஜிவஞ்சி' பிராண்ட் காலணி ஒன்றை பிரியங்கா சோப்ரா அலட்சியமாக உதைத்து தள்ளினார். ஆடைகளை மதிப்பது முக்கியம் என்பதால் அவரது இந்த செயல் எனக்கு வருத்தமளித்தது," என்றார். இருப்பினும், தொழில்முறை ரீதியாக பிரியங்கா சோப்ரா தமக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு நல்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Edited by Siva
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் வேட்பாளர் ராகவா லாரன்ஸ்? அவரே சொன்ன முக்கிய தகவல்...!
திரைப்பட நடிகரும் நடன இயக்குனருமான ராகவா லாரன்ஸ் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாகப் பல்வேறு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளன. இதுதொடர்பான உண்மைத் தன்மையை அறிவதற்காகப் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் பலரும் அவரைத் தொலைபேசி வாயிலாகவும், நேரிடையாகவும் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் கேட்டு வருகின்றனர்.