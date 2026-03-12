வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (14:37 IST)

விஜய் ஃபேன்ஸை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டேன்!.. பிரியங்கா சோப்ரா சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...

vijay
நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். துவக்கத்தில் சில படங்கள் அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை.. அதன்பின் விக்ரமன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பூவே உனக்காக திரைப்படம் அவருக்கு நிறைய ரசிகர்களை உருவாக்கியது. அதன்பின் விஜய் நடித்த துள்ளாத மனமும் துள்ளும், காதலுக்கு மரியாதை உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.. மேலும், தமிழ் சினிமாவில் முதல் 50 கோடி வசூல் செய்த படமாக கில்லி அமைந்தது..

விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்களும், ரசிகைகளும்  இருக்கிறார்கள்.. விஜயை தனது சொந்த அண்ணன் போல நினைக்கும் ரசிகர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். அந்த ரசிகர்களை நம்பித்தான் விஜய் தற்போது அரசியலுக்கும் வந்திருக்கிறார்.. தமிழக அரசியலில் விஜயின் தவெக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், உலக அழகியும் விஜயுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்தவருமான பிரியங்கா சோப்ரா சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய போது ‘தமிழன் படப்பிடிப்பின் போது விஜயை பார்க்க நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் காத்திருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தேன். ரசிகர்கள் காட்டிய அன்பு ஒரு தெய்வீகமான உணர்வு போல இருந்தது.. அப்போதுதான் இந்திய ரசிகர்களின் அர்ப்பணிப்பை நேரில் உணர்ந்தேன்’ எனவும் ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கிறார்..

