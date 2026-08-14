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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (08:38 IST)

ஸ்ரீதேவி வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகம்.. நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவின் நெகிழ்ச்சி பதிவு..

பிரியங்கா சோப்ரா
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (08:38 IST)
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மறைந்த புகழ்பெற்ற நடிகை ஸ்ரீதேவியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது வரவிருக்கும் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான 'எம்பரஸ்: தி டெபினிட்டிவ் பயோகிராபி ஆஃப் ஸ்ரீதேவி' புத்தகத்தின் அட்டையை நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா பகிர்ந்துள்ளார். 
 
தீராஜ் குமார் எழுதியுள்ள இந்த நூலை வெஸ்ட்லேண்ட் புக்ஸ் பதிப்பகம் வெளியிடுகிறது. புத்தகத்தின் போஸ்டரில் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் ஸ்ரீதேவியை "ஒப்பற்ற திறமையின் உச்சம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சமூக வலைதளத்தில் ஸ்ரீதேவியை புகழ்ந்து பதிவிட்டுள்ள பிரியங்கா சோப்ரா, அவரை அனைவரும் மிஸ் செய்வதாக தெரிவித்துள்ளார். நான்கு வயதிலேயே குழந்தை நட்சத்திரமாக திரையுலகில் கால் பதித்த ஸ்ரீதேவி, 1967 ஆம் ஆண்டு வெளியான கந்தன் கருணை என்ற தமிழ் படத்தின் மூலம் தனது பயணத்தை தொடங்கினார். தொடர்ந்து பாலிவுட் திரையுலகிலும் நுழைந்து மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட்டார். வணிக ரீதியாக ஏராளமான வெற்றிகளை குவித்த அவர், 2013 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருதை பெற்றார்.
 
திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்போனி கபூரை 1996 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்ட இவருக்கு ஜான்வி கபூர், குஷி கபூர் என இரு மகள்கள் உள்ளனர். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு துபாயில் காலமான ஸ்ரீதேவியின் திரைப்பயணம், சாதனைகள் மற்றும் அவரது சினிமா வாழ்வின் முழு வரலாற்றையும் இந்த புத்தகம் விரிவாகப் பேசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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