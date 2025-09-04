வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:54 IST)

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

மலையாள இயக்குநர் ஓமர் லூலு இயக்கிய அந்த படம். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் மிகப்பெரிய தோல்விகளை சந்தித்தது. இதையடுத்து. ஆனாலும் நாளுக்கு நாள் பிரியா வாரியருக்கு ரசிகர்கள் கூடிக் கொண்டே சென்றார்கள்.  இதற்குக் காரணம் சமூகவலைதளமான இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் வெளியிடும் அழகான கவர்ச்சி தூக்கலான புகைப்படங்கள்தான்.

சமீபத்தில் அவர் அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தின் மூலம் மீண்டும் வைரல் ஆனார். அந்த படத்தில் சிம்ரனின் ‘தொட்டு தொட்டுப் பேசும் சுல்தானா’ பாடலுக்கு நடனமாட அது இளைஞர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது. இந்நிலையில் இப்போது ஹாட்டான உடையணிந்து அவர் எடுத்து பகிர்ந்துள்ள போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் வைரல் ஆகிவருகின்றன.

நாளை வெளியாகும் ஐந்து படங்கள்… தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்குக் கொண்டாட்டமான வாரம்!

நாளை வெளியாகும் ஐந்து படங்கள்… தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்குக் கொண்டாட்டமான வாரம்!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆண்டுக்குத் தோராயமாக 250 படங்கள் ரிலீஸாகின்றன. அதில் 20 படங்கள் கூட வணிக ரீதியாக வெற்றிப் பெறவில்லை என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்கின்றன. முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கும் படங்கள் தவிர சிறு பட்ஜெட் படங்களுக்குப் போதுமான திரையரங்குகள் கிடைப்பதில்லை என்று தயாரிப்பாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.

சரவணனும் இரண்டாவது மனைவியும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர்… முதல் மனைவி புகார்!

சரவணனும் இரண்டாவது மனைவியும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர்… முதல் மனைவி புகார்!தமிழ் சினிமாவில் 90 களில் கதாநாயக நடிகராக அறிமுகமான சரவணன் ஒரு கட்டத்தில் மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியேறினார். அதன் பின்னர் அவருக்குத் திருப்புமுனையாக ‘பருத்திவீரன்’ படம் அமைந்தது.

லோகா சிறுபட்ஜெட் படம் இல்லை… தயாரிப்பாளர் துல்கர் பகிர்வு!

லோகா சிறுபட்ஜெட் படம் இல்லை… தயாரிப்பாளர் துல்கர் பகிர்வு!ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

ரஜினி & கமல் இணையும் படம் ட்ரப்பா?... திடீரெனப் பரவும் தகவல்!

ரஜினி & கமல் இணையும் படம் ட்ரப்பா?... திடீரெனப் பரவும் தகவல்!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வணிக இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்திருக்கும் உயரம் அளப்பரியது. தனது பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். முன்னணி நடிகர்கள் இல்லாமல் திரைக்கதையின் பலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

இரண்டு பக்கத்தையும் பார்க்கவேண்டும்… தெருநாய்ப் பிரச்சனை குறித்து மிஷ்கின் கருத்து!

இரண்டு பக்கத்தையும் பார்க்கவேண்டும்… தெருநாய்ப் பிரச்சனை குறித்து மிஷ்கின் கருத்து!கடந்த சில மாதங்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் ஒரு தலைப்புகளில் ஒன்றாக தெரு நாய்களின் தாக்குதல் அமைந்துள்ளது. இது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த ‘நீயா நானா’ நிகழ்ச்சி பெரியளவில் கவனம் ஈர்த்தது.

