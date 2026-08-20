தனுஷ் முரட்டுத்தனமானவர்!.. நடிகை பிரியா பவானி பேட்டி...
துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ். அதன்பின் பல படங்களிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கினார். மசாலா படங்களுக்கு இடையே நடிப்புக்கு தீனி போடும் கதைகளிலும் அவர் நடித்து வருகிறார். இதுவரை நடிப்புக்காக 3 தேசிய விருதுகளையும் வாங்கியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், தனுஷை பற்றி நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார். ஆரம்ப காலத்தில் பத்திரிக்கையாளராக நான் தனுஷை பேட்டி கண்டபோது அவர் சோர்வாகவும், ஆர்வமில்லாமலும் இருந்தார். அதைப்பார்த்து அவர் முரட்டுத்தனமானவர் என நினைத்தேன். ஆனால், அதன்பின் நானும் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கிய பின்னர்தான் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டபோது ஏற்படும் சிரமத்தை அனுபவித்தபோதுதான் அவரை புரிந்துகொண்டேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.
தனுஷ் இப்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் ஓம் படத்தில் நடித்து முடித்துவிட்டார். அடுத்து, தமிழரசன் பச்சை முத்து இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார்.
தனுஷ் இப்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் ஓம் படத்தில் நடித்து முடித்துவிட்டார். அடுத்து, தமிழரசன் பச்சை முத்து இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார்.